PSV wil in Graz de storm voor zijn en op koers blijven voor overwintering in de Europa League

PSV maakt vrienden met veel statistie­ken, maar het scorebord is de grote vijand en zet de club flink onder druk

26 september PSV wilde dit seizoen op alle fronten de aanval op Ajax inzetten, maar beleeft zowel sportief als financieel een valse start. Dat de ploeg van Roger Schmidt uit de Champions League ligt, was in Eindhoven na een paar dagen grotendeels verwerkt. Er was deze zomer duidelijk progressie te zien, maar op het moment suprême kon PSV het in Europa niet afmaken. Nu dreigt heviger onweer omdat er ook nationaal niet wordt geleverd.