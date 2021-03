PSV wil in Sittard voortborduren op spel tegen Ajax en heeft Sangaré en Madueke terug

‘Iets speciaals’ kan PSV volgens Roger Schmidt langs Olympiakos brengen

24 februari Trainer Roger Schmidt denkt dat PSV donderdagavond ‘iets speciaals’ neer kan zetten tegen Olympiakos, in de zestiende finales van de Europa League. ,,In de groepsfase waren we ook bijna uit het toernooi en konden we iets bijzonders. We zijn daar opnieuw toe in staat”, denkt de coach, die zich met PSV bij de laatste zestien in het Europa League-toernooi van dit seizoen wil scharen.