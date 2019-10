PSV wil met Gerbrands stabiliteit én strategische groei realiseren: ‘Er gebeuren hier bijzondere dingen’

Over de te varen koers tot 2030 bereikte hij eerder al overeenstemming met de toezichthouders, namens wie voorzitter Jan Albers het woord deed. ,,We zijn heel tevreden dat we Toon langer aan ons hebben kunnen binden. Het is niet eens een heel lange periode”, zo oordeelde hij over het nieuwe contract tot midden 2025.

Lees ook Play PSV wil met Gerbrands stabiliteit én strategische groei realiseren Lees meer

,,Mijn contract liep nog tot 2022", aldus Gerbrands. ,,Nadat we eerder de visie tot 2030 uitgedragen hebben, kwam de vraag of ik langer bij PSV kan blijven voor de uitvoering. Er gaan hier bijzondere dingen gebeuren in de komende periode en we moeten ons continu blijven afvragen wat onze plek in het internationale voetballandschap is.” PSV zette de afgelopen jaren grote stappen bij de jeugdopleiding, strikte via Brainport Eindhoven een aantal grote bedrijven als hoofdsponsor en denkt na over uitbreiding van het Philips Stadion via bijvoorbeeld een congrescentrum. Het credo van Gerbrands is echter dat voetbal altijd op één moet staan en de algemeen directeur wil dat PSV structureel een plek in de top-32 van Europa heeft en behoudt.

Gezellig

Onder zijn vijfenhalfjarig durend bewind heeft PSV nu drie titels gepakt en overwinterde de ploeg eenmaal in de Champions League. Gaat PSV ook andere sleutelfiguren langer vastleggen? Dat is zeker denkbaar, maar Gerbrands waakt er ondertussen ook voor dat PSV tijdig blijft vernieuwen en daarvoor ook de energie aan boord heeft. Het mag bij PSV zeker gezellig zijn, maar het moet niet gezapig worden. ,,Wie mijn stijl van leidinggeven een beetje kent, weet dat het een van de dingen is waar ik alert op blijf. Uiteindelijk gaat het er vooral om dat ik in staat ben om anderen zo goed mogelijk te laten functioneren. Er werken hier ongeveer 240 mensen en als er 239 mensen uitstekend hun werk doen en ik niet, hebben we een wereldtent.”

Luister hier naar de podcast #PSVpraat