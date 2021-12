PSV wil met psychologisch voordeel naar de kerstdis: ‘Het zit toch anders aan tafel’

Video Schmidt is blij dat PSV door is én schadevrij bleef: ‘Mario kijkt van nature of een ander er beter voor staat’

PSV was al koploper in de eredivisie en gleed woensdagavond zonder problemen naar de laatste zestien in het bekertoernooi. Tegen Fortuna Sittard kwam een regelmatige 2-0 overwinning op het bord. ,,Het was een duidelijke en verdiende zege”, zei trainer Roger Schmidt.

16 december