PSV wil nog eenmaal toeslaan in ‘de week van het buitenkansje’

Lens

Inkomend wordt deze week duidelijk of Ritsu Doan, Alireza Jahanbakhsh of iemand anders de club nog gaat versterken. Bij Doan gaat het om koop en Jahanbakhsh om huur, al moet hij door zijn huidige club Brighton & Hove Albion dan wel worden vrijgegeven. In Turkije melden media dat voormalig PSV’er Jeremain Lens (31) in beeld is om terug te keren in Eindhoven. Zijn naam is intern eerder wel gevallen, maar het was gisteren nog niet bekend hoe concreet de interesse van PSV in hem is. Er zouden ook nog enkele andere kandidaten op het lijstje van potentiële aanwinsten staan. PSV moet daarnaast nog proberen om de talentvolle aanvaller Zakaria Aboukhlal langer aan zich te binden, nu zijn contract volgend jaar afloopt.