PSV wil uitvak uitbreiden voor Feyenoord-fans bij strijd om Johan Cruijff Schaal

De Eindhovenaren spelen dan in het Philips Stadion tegen Feyenoord. Het jaarlijkse duel tussen de landskampioen en bekerwinnaar trekt onder de Rotterdamse achterban naar verwachting veel belangstellenden. De strijd om de voormalige Super Cup vindt voor het eerst in Eindhoven plaats, nadat de KNVB vorig jaar besloot dat het duel elk jaar in het stadion van de titelhouder plaatsvindt. Voorheen was de Johan Cruijff Arena in Amsterdam altijd de plek van handeling.

Normaliter kunnen er in het Philips Stadion 1.600 mensen in het uitvak, maar PSV is bereid voor deze wedstrijd eenmalig 1.500 tot 3.000 extra uitsupporters toe te laten. Dit past binnen de ambitie van de KNVB, die vorig jaar bij monde van interim-directeur Jean-Paul Decossaux uitsprak dat ongeveer drie- tot vijfduizend uitsupporters bij een duel om de Johan Cruijff Schaal welkom zouden moeten zijn. Rondom de editie van 2017 (Feyenoord-Vitesse) was er onder Vitesse-supporters hevige ergernis, omdat maar 1.200 Arnhemse supporters werden toegelaten. Daarna kwam Decossaux met zijn verklaring, die hij deed onder voorbehoud van goedkeuring door alle autoriteiten.

Donderdag overleggen alle betrokkenen in Eindhoven over het duel om de Johan Cruijff Schaal. Naast afgevaardigden van PSV, Feyenoord en de KNVB schuiven daarbij ook vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven en politie aan. In overleg met hen moet worden bekeken of de tegemoetkoming van PSV veiligheidstechnisch haalbaar is. PSV moet op de tribunes in het Philips Stadion een aantal aanpassingen doen om het uitvak voor een keer uit te breiden. De gemeente wil vooruitlopend op het gesprek nog niet reageren.