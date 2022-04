PSV wil zich tegen Ajax razendsnel herpakken: ‘We zijn gewend aan een druk schema’

awaydays PS­V-supporters halen in Leicester herinnerin­gen op aan Europese awaydays: ‘Één grote familie hier’

Ze kennen elkaar van het plein in Madrid, een zware treinreis vanuit Linz of vanuit een van hun vertrouwde vakken in het Philips Stadion: een groep van 9 PSV-supporters haalt herinneringen op aan hun Europese awaydays. Voor de een staat de teller op 30, voor de ander is het zijn eerste trip.

7 april