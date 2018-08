PSV winnaar van het openingsweekend in de eredivisie na remise Ajax en verlies Feyenoord

Fit PSV nadert record en is al bijna twee jaar ongeslagen in eredivisie­du­els in Philips Stadion

11 augustus Met een fitte selectie start trainer Mark van Bommel zaterdagavond in Eindhoven de jacht op nieuw succes in de eredivisie. Tegen FC Utrecht is Hirving Lozano er gewoon bij en de verwachting is ook dat hij in de basis start.