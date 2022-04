PSV wint meeslepende bekerfinale van Ajax dankzij snelle goals na rust

PSV wil ‘mooie prijs’ ook voor Schmidt pakken: ‘De trainer heeft ons in dit toernooi scherp gehouden’

Na de uitschakeling in Europees verband moet PSV direct door om nog iets tastbaars aan dit seizoen over te houden. Zondag wacht de bekerfinale, een wedstrijd waar de ogen van Roger Schmidt dit jaar al lang van tevoren van gingen stralen. Dit is de prijs die hij per se nog wil pakken met zijn ploeg.

12:07