PSV wint van Arsenal dankzij gouden invalbeurt De Jong en is zeker van Europa League na de winterstop

PSV heeft zich donderdagavond verzekerd van Europa League-voetbal na de winterstop. Doordat de Eindhovenaren zelf met 2-0 wonnen van Arsenal en Bodo/Glimt niet won bij FC Zürich (2-1), wordt PSV in ieder geval tweede in de poule. De ploeg van Van Nistelrooij heeft de overwinning op de Londenaren met name te danken aan een ontketende tweede helft en een gouden invalbeurt van De Jong.

Na de flinke zeperd in Groningen van afgelopen zondag (4-2), voerde Ruud van Nistelrooij twee wijzigingen door in de basiself voor het treffen met Arsenal. Jarrad Branthwaite verving de tegenvallende Armando Obispo en Érick Gutiérrez mocht beginnen in plaats van Guus Til.

PSV had logischerwijs wat goed te maken. Ondanks dat de Eindhovenaren in een uitverkocht Philips Stadion voor rust al twee keer wisten te scoren, gingen beide ploegen rusten met een 0-0 tussenstand. Goals van Gakpo en Simons werden beide afgekeurd wegens buitenspel. Hoewel PSV dus tweemaal het net vond, had Arsenal het meest van de tijd de bal in bezit tijdens die eerste 45 minuten. Echt gevaarlijk werden de bezoekers niet, gezien het te lage tempo aan de bal.

Gouden wissel

Trainer Ruud van Nistelrooij zal niet ontevreden zijn geweest over het eerste bedrijf. Maar zoals vooraf al verwacht werd, voerde de jonge oefenmeester wel een wissel door. Een gouden wissel, zo bleek even later. Anwar El Ghazi bleef achter in de kleedkamer, Luuk de Jong kwam voor hem in de plaats. De aanwezigheid van de spits had direct uiting op het spel van PSV, dat weer een écht aanspeelpunt in de aanval had.

‘Luuk, Luuk, Luuk’

Na 57 minuten spelen opende PSV de score. Ramalho anticipeerde goed op een ingooi van Arsenal, waarna De Jong de bal goed bij zich hield, het overzicht behield en Veerman aanspeelde. De ingelopen middenvelder kreeg de bal in de zestien, waarna hij met links de bal diagonaal voorbij Arsenal-doelman Ramsdale schoot: 1-0. Niet veel later was het weer feest in het Philips Stadion. Bij een corner zat diezelfde Ramsdale mis, waarna De Jong de bal binnen kopte voor de tweede Eindhovense treffer van de avond: 2-0.

Na die snelle twee treffers vond PSV nog een keer het net. Opnieuw was het Gakpo, maar ook deze keer ging zijn treffer niet door wegens buitenspel. Voor PSV was het daarna nog één keer bibberen, toen Arsenal opdook in de zestien. Doelman Benítez en Branthwaite voorkwamen echter dat de bezoekers nog konden scoren.

Dichter bij dan dat kwam Arsenal niet, waardoor PSV ook nog eens de nul hield. Toen duidelijk werd dat Bodo/Glimt had verloren van FC Zürich was PSV definitief verzekerd van Europa League-voetbal na de winterstop. Dat bericht zorgde voor nóg een vreugde-uitbarsting in het Philips Stadion.

