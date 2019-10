PSV won de laatste tien thuisduels met AZ allemaal en wil met een nieuwe zege de zorgen verdrijven

PSV speelt zondagmiddag tegen AZ en kan op basis van de statistieken in de afgelopen jaren met vertrouwen vooruit kijken. De laatste tien seizoenen pakte de Eindhovense ploeg dertig punten tegen de formatie uit Alkmaar en was er dus geen vuiltje aan de lucht.

Toch lijkt het vandaag op voorhand geen ‘appeltje eitje’ voor PSV, dat door het thuisvoordeel wel favoriet is. In 42 edities van PSV-AZ in de eredivisie won PSV 32 keer en hoefde het maar 4 nederlagen te slikken. Twee keer gebeurde dat in 1981, het jaar waarin AZ de top bestormde, nationaal en internationaal.

De vraag is natuurlijk vooral of Donyell Malen en Steven Bergwijn in staat zijn om te spelen en of er niet nog meer blessures zijn na het thuisduel met LASK Linz (0-0) van donderdagavond. Daarnaast zijn Jorrit Hendrix en Nick Viegever geschorst en zondag en volgende week zaterdag (als PSV uit tegen Sparta speelt) niet inzetbaar.

Goed gevoel

Ook AZ speelde donderdag een Europese wedstrijd en hield aan een 6-0 overwinning tegen FC Astana uit Kazachstan een goed gevoel over. Mogelijk sluit vanuit Jong PSV de talentvolle middenvelder Richie Ledezma (19) bij het eerste elftal aan. Dat zou niet onlogisch zijn, omdat hij ook voorin aan de zijkanten uit de voeten kan.

PSV heeft met Ritsu Doan, Cody Gakpo en Armindo Bruma drie volwaardige aanvallers beschikbaar, als de anderen niet beschikbaar zijn. Daarnaast lijkt Kostas Mitroglou in dat geval het breekijzer te kunnen worden. Ledezma kan als gezegd ook aan de buitenkant voorin uit de voeten. Op het middenveld vervangt Érick Gutiérrez de geschorste Jorrit Hendrix. Voor deze linie is ook Ryan Thomas weer beschikbaar, Gastón Pereiro is weer fit en eventueel kan Ledezma er dus bij zijn.

Achterin is normaal gesproken Daniel Schwaab de vervanger van Nick Viergever. Dat zou betekenen dat er een Duits centrum komt te staan, met Timo Baumgartl en Schwaab. Met Olivier Boscagli heeft trainer Mark van Bommel een speler beschikbaar die zowel als centrale verdediger (links) en linksback uit de voeten kan. Op die laatste positie krijgt vermoedelijk Michal Sadílek gewoon weer speeltijd van Van Bommel.