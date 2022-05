PSV zet zich in aanloop naar een aantal grote veranderingen nog een keer schrap voor een zinderende dag

Op basis van de statistieken in de afgelopen 15 jaar is er weinig hoop voor PSV, dat inclusief een wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in De Kuip maar vier keer won van Feyenoord. In 2009, 2016 en 2018 was er een zege, die in de laatste twee gevallen de poort opende naar het kampioenschap.