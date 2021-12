PSV ziet gunstige ontwikkelingen en begroet meerdere spelers terug bij de groep

De ziekenboeg leger krijgen, is momenteel dé opdracht voor de fysieke en medische staf van PSV. De afgelopen weken had de ploeg maar vijftien of zestien fitte veldspelers in de gelederen en dat is een te smalle basis om langdurig de strijd om de eerste plekken in de eredivisie vol te houden. Vooral in de aanval en de verdediging was de spoeling wel erg dun.

Terug in teamtraining

Deze week zijn onder anderen Noni Madueke en Jordan Teze teruggekeerd in de teamtraining van PSV en daarmee mogelijk weer opties voor komend weekend, als PSV thuis tegen FC Utrecht speelt. Madueke ligt er qua wedstrijden al een kleine zes weken uit, dus het is de vraag of hij tegen de nummer vier van de eredivisie direct voor de leeuwen wordt geworpen. Misschien is hij een optie voor de bank. Teze is volgens de planning na drie weken teruggekeerd en lijkt gewoon beschikbaar. Hij is genezen na een spierblessure, die de rechtsback tegen Fortuna Sittard opliep.

Volledig scherm Noni Madueke bij zijn laatste actie in wedstrijdverband, in oktober thuis tegen AS Monaco. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Uit quarantaine

Over Cody Gakpo heeft PSV nog geen mededelingen gedaan, maar ook hij is op de weg terug. Twee weken geleden trainde Gakpo alweer individueel, nadat hij uit Qatar terug was gekeerd voor een check van zijn enkel. Hij lag toen op schema om dit weekend weer aan te sluiten en de komende dagen moet blijken of dit haalbaar is. De 22-jarige Eindhovenaar liep voor de tweede keer dezelfde blessure op en er wordt nog gekeken of en hoe in de toekomst kan worden voorkomen dat deze situatie opnieuw opdoemt.

Over Philipp Max was er woensdag ook goed nieuws. Hij heeft inmiddels een negatieve coronatest laten zien en is teruggekeerd bij de selectie. Daarmee lijkt Max voor de wedstrijd van zaterdag een heel serieuze optie, hoewel Mauro Júnior hem de afgelopen weken goed heeft vervangen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Andere geblesseerden

Bij PSV zijn ook Ryan Thomas en Eran Zahavi nog geblesseerd en zij keren volgens de eerdere voorspellingen na de winterstop terug, in respectievelijk januari en februari. Keeper Vincent Müller was recent ziek en de verwachting was afgelopen week dat hij snel weer kan aansluiten. Dat doet ook Richard Ledezma, die volgens trainer Roger Schmidt nog voor de winterstop zijn rentree kan maken. Dat gebeurt waarschijnlijk bij Jong PSV, dat nog drie duels in de Keuken Kampioen Divisie afwerkt. Tenslotte kan Maxi Romero volgende week of de week erop weer aansluiten, zo is het idee. Ook hij zal dan in ieder geval nog een wedstrijd bij Jong PSV kunnen spelen.

Volledig scherm PSV-AS Monaco was ook de laatste wedstrijd die Cody Gakpo tot nu toe speelde. © Pro Shots / Marcel van Dorst