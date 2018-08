PSV ziet jonge Uruguayaan zitten en beraadt zich op overname

Iorio is al contractueel vast te leggen voor PSV, sowieso omdat hij al 18 is. Voor Rodriguez geldt dat nog niet, maar hij bleeft in beeld voor de toekomst. Iorio beschikt over een tweede paspoort (Italiaans) en hoeft dus geen salaris te verdienen dat een speler van buiten de Europese Unie normaal gesproken dient te krijgen. Wel heeft hij nog een contract bij zijn huidige club River Plate, waarvoor een vergoeding dient te worden betaald.

Lees ook PSV naar Azerbeidzjan of Wit-Rusland in laatste voorronde Champions League Lees meer

Als PSV van mening is dat Iorio een speler is die het eerste elftal zou kunnen halen, onderneemt de club waarschijnlijk een kooppoging. Zaakwaarnemer Chiel Dekker van Wasserman behartigt in Nederland de belangen van beide spelers en bevestigt dat de stage voor Iorio goed is verlopen, ook van zijn kant. Hij geeft aan dat nu de mogelijkheden voor een vervolg worden onderzocht.

Vier Brazilianen