PSV ziet komst Savinho nog altijd zitten en kan schermen met ‘Zinchenko-route’

Onder welke voorwaarden dat gebeurt, was steeds onderwerp van discussie. Savinho wil zich dolgraag bij het bescheiden Braziliaanse contingent in Eindhoven voegen, maar PSV wil dat zijn komst niet alleen sportief maar ook financieel profijtelijk is. Als hij daadwerkelijk naar PSV komt, zal hij mogelijk nog wedstrijden bij Jong PSV spelen, maar is de kans groot dat hij gewoon bij de A-selectie kan trainen en daar minuten zou kunnen maken. Wedstrijden bij Jong PSV hoeven zeker geen ballast te zijn, integendeel zelfs getuige bijvoorbeeld de ontwikkeling die City-speler Oleksandr Zinchenko via de Keuken Kampioen Divisie kon maken.

Manchester City is zeker gevoelig voor dat argument, maar zou Sávio Moreira de Oliveira ook bij het Franse Troyes of het Belgische Lommel kunnen stallen. Voorlopig is Savinho nog speler van Atlético Mineiro en in principe gaan zijn transferrechten in de komende transferzomer over naar ‘City’.