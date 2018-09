PSV ziet nieuw Europees clubtoernooi zitten

Bekerduel in Maassluis blijkt ook voor PSV-2 routine­klus

26 september Met een eenvoudige 0-4 zege bij Excelsior Maassluis heeft PSV zich geschaard bij de laatste 32 ploegen in het bekertoernooi. Trainer Mark van Bommel stelde in Zuid-Holland zijn tweede elftal op en ook voor de reserves van PSV was het duel een routineklusje. Via goals van Cody Gakpo, Trent Sainsbury, Ramon Lundqvist en Nicolas Isimat-Mirin boekte het team een simpele zege. Alleen in de eerste minuut waren de amateurs een keer gevaarlijk geweest, maar een schot ging over het doel van Eloy Room.