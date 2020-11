PSV ziet spelers verrassen én worstelen met hun vorm

Philipp Max voert PS­V-klassement van het ED aan, Bruma pakt laagste punt

22 november Philipp Max kreeg in de eerste twee wedstrijdblokken van het seizoen in het PSV-klassement van het Eindhovens Dagblad gemiddeld de hoogste waarderingen. Na zeven eredivisieduels staat hij op een 6,9 gemiddeld. Mario Götze (7,5) en Adrian Fein (7,0) scoorden hoger, maar met respectievelijk 3 duels en 1 duel staan zij nog niet in het klassement opgenomen. Daarvoor moet een speler minstens in de helft van de wedstrijden een waardering hebben gekregen. Max ontbrak dit seizoen een duel, thuis tegen Fortuna Sittard.