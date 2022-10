PSV ziet ziekenboeg aardig uitdunnen en moet nu in Groningen goede zaken zien te doen

Voormalig PS­V-aanvoerder Ola Toivonen beëindigt zijn carrière

De voetbalcarrière van Ola Toivonen zit er aan het einde van dit kalenderjaar op. De 36-jarige aanvallende middenvelder is nu selectiespeler van het Zweedse Malmö FF en heeft in een interview met zijn club aangegeven dat de sleet op het lichaam begint te komen. Toivonen had nog wel door willen voetballen, maar vindt dit het goede moment om ermee op te houden.

