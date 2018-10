PSV zit al jaren in de maag met het bekertoernooi

Niemand die het in Eindhoven hardop zegt, maar eigenlijk zit de club al seizoenen op rij in de maag met de tweede competitie van Nederland. Het is tijdens de drukste wedstrijdmaanden van het jaar vaak net het toernooi te veel. Lukt het bij toeval om in de finale te komen? Leuk. Zo niet, dan gaat iedereen na een slechte dag weer vrolijk verder. Europees voetbal, interlands en de competitie eisen de aandacht al snel weer op.

Een geheim om in de bekerfinale te komen, had PSV de laatste zes jaren zeker niet. Het opstellen van de basis of een mengelmoes van de basis, reserves en jonge talenten? Het bleek om uiteenlopende redenen niet te werken. Een complete B-ploeg met reserves, talenten en zelfs nieuwelingen hielp PSV dinsdagavond tegen het bescheiden RKC al helemaal geen ronde verder. Het werd een afgang, die met een mengeling van nog frisse basisspelers en een paar reserves en talenten waarschijnlijk was voorkomen.

Tweede garnituur

Dit seizoen leek bij PSV het doel van de strijd om de KNVB-beker vooral om de belangrijkste reserves competitief te houden. Ongetwijfeld wilde de ploeg het toernooi winnen, maar met het opstellen van de tweede garnituur gaf Mark van Bommel een duidelijk signaal af. Hij koos er niet voor om pakweg een handvol spelers rust te geven, maar wisselde zijn complete team. Voor het eerst sinds 1977 ging PSV mede daardoor in eigen huis de boot in tegen een ploeg uit de eerste divisie.

De ploeg van Van Bommel heeft niet alleen bijna 25.000 thuissupporters een schertsvertoning voorgeschoteld, maar ook zichzelf benadeeld. Voor bijvoorbeeld Bart Ramselaar, Nicolas Isimat-Mirin, Aziz Behich, Eloy Room en Trent Sainsbury zijn er zonder blessures of schorsingen nauwelijks sportieve uitdagingen meer of mogelijkheden om ritme op te doen. Zorgwekkend voor Van Bommel, gezien het niveau dat een aantal van hen dinsdagavond toonde.

Hoe erg men het op De Herdgang daadwerkelijk vindt dat de KNVB-beker alweer uit zicht is? Van Bommel was dinsdag oprecht kwaad. Maar toch. De prioriteiten van PSV liggen simpelweg elders en de trainer heeft dat met zijn opstelling onderstreept. Er is door de keuze voor een B-team onbewust ruimte ontstaan om te falen. Het past eigenlijk niet bij de werkwijze en manier van denken van de coach, die in zijn oefensessies veel op wedstrijdintensiteit doet en de laatste weken steeds verklaarde dat hij de groep fit vindt. De lat ligt altijd heel hoog in Eindhoven en dat verklaart een deel van de topprestaties in de afgelopen maanden. Getuige de opstelling van PSV hoefde het dinsdag niet zo nodig en dat kan de belabberde prestatie van het B-team deels verklaren. PSV was op papier op elke positie beter, maar zag er op het veld uit als een samenraapsel van individuen, dat uiteindelijk ten onder ging aan een gebrek aan ritme en lichtzinnigheid. Ritme dat ironisch genoeg via een vervolg in het bekertoernooi enigszins behouden had kunnen worden.

Staatsloterij

Het winnen van de KNVB-beker is voor PSV (en ook Ajax) vooral leuk als de titel ook wordt gepakt. Vergelijk het met het winnen van de 100.000 in de Staatsloterij en een extra prijs van duizend euro omdat ook de laatste drie cijfers goed zijn. Geen kampioenschap betekent in Eindhoven eigenlijk altijd een mislukt seizoen en daar kan bekerwinst weinig aan veranderen. Zeker nu er dit seizoen niet eens een vast ticket voor de Europa League-groepsfase aan een zege vastzit, is het financieel een totaal oninterssant toernooi. De eer dan? Mwoh. De in 2012 veroverde dennenappel (PSV werd dat seizoen derde in de eredivisie) werd niet eens getoond aan de eigen supporters, die er destijds na een periode van droogte verguld mee waren.