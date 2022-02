PSV zit midden in ‘Britse weken’ en mag geen fout maken op het kunstgras van Sparta

Sparta zelf is op oorlogssterkte en speelt voor het eerst sinds het najaar weer in een volle thuishaven. Bij de Rotterdammers keren Tom Beugelsdijk en Adrián Dalmau terug in het team.

Plek twee

In Rotterdam mag PSV geen fout maken in de strijd om plek twee. Als de ploeg van Roger Schmidt Ajax nog enigszins in de nek wil kunnen hijgen, mag het gat met de Amsterdammers ook niet groter worden. Ajax speelt zondag ook een uitwedstrijd, tegen de ploeg die eerder dit seizoen in de Johan Cruijff Arena een kwelgeest bleek. Go Ahead Eagles hield het team van Erik ten Hag toen op 0-0 op Amsterdamse bodem. Feyenoord speelt zondagmiddag uit bij AZ en ook die wedstrijd is uitermate interessant in de strijd om plek twee. AZ zit midden in een uitstekende serie, maar Feyenoord staat nog ruim voor in de competitie (zes punten en een veel beter doelsaldo).