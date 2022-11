PSV zoekt externe opvolger voor John de Jong, Brands hint erop dat Gakpo deze winter blijft

Ernest Faber en Jan Vennegoor of Hesselink zijn volgens hem op dit moment geen kandidaten. Brands sprak ook over de mogelijke transfer van Cody Gakpo in de afgelopen zomer. De 23-jarige Eindhovenaar kon naar Leeds United, maar de PSV-leiding vond als bekend het bod van 43 miljoen euro (30 miljoen cash, 13 miljoen bonussen) te laag omdat er allerlei beperkende voorwaarden instonden. Het vaste bedrag werd in termijnen betaald (tot 2028), zo was de bedoeling van Leeds. Bovendien waren de bonussen in een aantal gevallen niet realistisch of in ieder geval zeer moeilijk te behalen.