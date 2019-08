PSV zoekt nog naar de juiste balans

Terwijl Mohamed Ihattaren eigenlijk nog twee jaar bij de A-junioren mag spelen, is hij al van grote waarde voor het eerste elftal. Ondanks zijn nakende doorbraak kijkt PSV naar versterkingen om balans in de groep te houden.

Mohamed Ihattaren (17) had afgelopen weekend eigenlijk tussen zijn leeftijdsgenoten moeten schitteren op het toernooi om de Otten Cup. De eerstejaars A-junior heeft Jong PSV zo goed als overgeslagen en toont nu al zo’n hoog niveau dat hij regelmatig de formatie van Mark van Bommel versterkt. Nog niet standaard in de as van het veld, waar hij in de toekomst waarschijnlijk van grote waarde gaat zijn.

Van Bommel stelt hem voorlopig nog aan de buitenkant op, zodat hij in zijn rug vrijer is en onbevangener acties kan maken. Niet dat hij overigens dogmatisch aan de zijkant moet staan, omdat Ihattaren ook van positie kan wisselen met nummer tien Steven Bergwijn. In iets meer dan 105 minuten scoorde de Benjamin uit de A-selectie afgelopen week drie keer. Twee maal in een helft bij Jong PSV en een keer tegen Heracles.

Met Ihattaren, Cody Gakpo en Donyell Malen zijn plots drie spelers doorgebroken waar het grote publiek twee jaar geleden nog nooit van had gehoord. Bergwijn en Armindo Bruma zijn qua ervaring een stuk verder, maar vermoedelijk nog niet zo ver dat ze een heel seizoen het elftal bij de hand kunnen nemen. Ook zijn het geen typische breekijzers, zodat het geen wonder is dat PSV nog kijkt of een speler met zo’n profiel aan de selectie toe te voegen is en mogelijk iemand met ervaring.

Volledig scherm Cody Gakpo. © BSR Agency

Ritsu Doan

PSV kijkt ook nog naar een aanvallende middenvelder en is uitgekomen bij Ritsu Doan van FC Groningen. Het is niet duidelijk hoe heet de interesse in Doan nu precies is. PSV heeft hem benaderd en heeft de Japanner laten weten dat hij gezien wordt als een mogelijke aanwinst. De club gaat zeker niet tegen elke prijs proberen om hem naar Eindhoven te halen. Alleen als FC Groningen laat in de transferperiode genoegen neemt met een marktconform bedrag, kan een transfer doorgaan.

De statistieken van Doan geven geen zicht op dé oplossing voor een van de belangrijkste problemen na deze zomer. PSV heeft met het vertrek van Luuk de Jong, Angelino en Hirving Lozano liefst 46 goals en 29 assists ingeleverd. Een ongekend aantal, zeker als daarbij nog bedacht wordt dat Gastón Pereiro (10 goals in het vorige seizoen) momenteel geblesseerd is. De ‘teruggehaalde’ treffers van Sam Lammers hadden een pleister op de wonde kunnen zijn, maar ook hij is voorlopig nog lang niet inzetbaar. Doan kan bij PSV wellicht een hoger niveau dan nu laten zien, maar heeft in de top van de eredivisie nog alles te bewijzen.

Lozano

Dat Doan in het weekend niet speelde, had volgens PSV niks te maken met een op handen zijnde transfer. Mark van Bommel wil zijn ‘jonge honden’ ook nog best aan een nieuwe collega koppelen die met routine de selectie sluwer en weerbaarder kan maken. PSV heeft nog twee weken om meer balans in de leeftijdsopbouw van de groep te brengen en moet daarin zorgvuldig afwegen hoe de miljoenen worden besteed die Lozano achterlaat. Hij vliegt vandaag naar Napels om zijn transfer naar de Italiaanse club definitief af te ronden.