PSV zonder Denzel Dumfries tegen Hertha BSC

Luuk de Jong schittert in Europa Lea­gue-finale en pakt hoofdprijs met Sevilla

21 augustus Voormalig PSV-aanvoerder Luuk de Jong heeft met Sevilla FC de Europa League gepakt. Dankzij twee fraaie koptreffers droeg hij in grote mate bij aan een 3-2 overwinning tegen Internazionale uit Milaan. Voor hem is het de eerste internationale hoofdprijs in zijn carrière. Vorig jaar stapte hij over van PSV naar de Primera Divísion. In de nationale competitie bleef de doelpuntenproductie vrij beperkt, maar in de eindfase van het Europa League-toernooi was De Jong enorm bepalend.