PSV zonder Luckassen, Sainsbury, Thomas en Romero naar Wit-Rusland

Van Bommel heeft wel een plekje ingeruimd voor de jonge talenten Jordan Teze en Michal Sadilek. Thomas is nog niet volledig wedstrijdfit, daarom ontbrak hij ook nog in de selectie tegen Fortuna Sittard. Derrick Luckassen ontbreekt juist vanwege een mogelijke transfer , Romero en Sainsbury vallen ook buiten de selectie, net als Cody Gakpo.

PSV speelt dinsdag om 21.00 uur tegen Bate Borisov in de laatste voorronde van de Champions League. De selectie vliegt rond 13.00 uur vanaf Eindhoven Airport en traint later vandaag nog in de Borisov Arena.