PSV zwaait Sam Lammers definitief uit en incasseert bijna 1,7 miljoen euro per goal

Lammers is dankbaar voor de kansen die hij in Eindhoven heeft gekregen, zo meldde hij op de website van PSV. Technisch manager John de Jong had complimenten voor de professionele instelling van de spits, die ondanks een in de lucht hangende transfer gewoon met PSV wilde spelen tegen FC Groningen. Al bij al is het een wat zakelijk afscheid geworden, omdat PSV en de zaakwaarnemer van Lammers zakelijk niet meer op goede voet leefden met elkaar. In het Philips Stadion leefde het idee dat de spits dit seizoen bij PSV zou blijven en dat hij zijn contract zou verlengen. Uiteindelijk kwam er na lange onderhandelingen als verwacht een transfer.

Atalanta betaalt ongeveer 10 miljoen euro voor Lammers, waarvan 1 miljoen euro in de vorm van bonussen. In 29 duels voor PSV scoorde Lammers zes keer, wat een aardig moyenne betekent. Vooral in zijn seizoen bij sc Heerenveen maakte Lammers indruk. In Zuid-Friesland kwam hij in een hele competitie tot zestien treffers en liet hij bijvoorbeeld in een uitwedstrijd bij Ajax zijn kwaliteiten zien. De scouts van Atalanta volgen hem al meerdere jaren en de club had al geruime tijd belangstelling. Lammers stond er goed op in Italië en meer clubs hadden belangstelling voor hem.