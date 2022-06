PSV’ers kunnen straks langs vroeger door hen bejubelde voeten naar het Philips Stadion

ANALYSE PSV wacht opnieuw een zomer waarbij het meteen alles of niks is, snelle transfers zijn noodzake­lijk

Nu de Europese competities eindigen, weet PSV ongeveer wie komende zomer de tegenstanders kunnen worden in de strijd om Champions League-kwalificatie. Over tien weken wacht eerst (waarschijnlijk op zaterdag 30 juli) Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en een paar dagen later (2 of 3 augustus) start de campagne om het hoofdtoernooi van de UEFA te bereiken.

