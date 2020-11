Rai Vloet veert op bij Heracles: ‘De kwaliteit is er nog, net als de wens om bij een topclub te spelen’

PSV vliegt Jordan Teze alsnog in naar Cyprus

29 oktober PSV vliegt donderdag centrale verdediger Jordan Teze alsnog in naar Cyprus. Hij is gezien op de luchthaven in Eindhoven en steeg rond half elf op in een privé-vliegtuig. Teze zal met open armen worden ontvangen voor het duel met Omonia Nicosia, omdat hij goed in vorm was en omdat PSV wel erg weinig verdedigers bij de selectie heeft.