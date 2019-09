Ralf Edström, Zweed met een zachte g: ‘De tijd bij PSV was de mooiste periode van mijn leven’

,,Ik ben letterlijk uit de wedstrijd geslagen door de keeper van Saint-Étienne”, zegt Ralf Edström over wat zijn hoogtepunt bij PSV had moeten worden. Als er over de internationale successen van PSV wordt gesproken, gaat het heel vaak over de gewonnen finales van 1978 en 1988. En over de gemiste finale van 2005. Ook in 1976 leek het nationaal schier onklopbare PSV heel hard op weg om in Europa zilverwerk te gaan ophalen. Tegen de Fransen ging het in de voorloper van de huidige Champions League (het toernooi om de Europa Cup) mis in de halve finale. ,,Het doet nog altijd pijn”, geeft hij aan.