Ramzi verwijt PSV-beloften na ruime nederlaag niks: ‘Als je niet kunt winnen, kun je nog wel leren’

Peesjevee-pod­cast: ‘Dit is het moment voor PSV, nu is er dé kans om door te pakken’

Het duel van PSV met Rangers FC van woensdagavond beheerst ook de Peesjevee-podcast van deze week. In aflevering vijf van dit seizoen gaat het om de vraag of PSV doorgaat. PSV-supporter Mascha Prins, journalist Paul Post en PSV-verslaggever Rik Elfrink van het ED denken dat de club een goede kans maakt, maar dat de druk ook groot is.

12:56