Reconstructie: PSV heeft na een horrorherfst een aantal lessen geleerd

Op het moment dat het slecht gaat, blijft het bij PSV doorgaans wat langer rustiger dan bij de andere Nederlandse topclubs. Het borrelt wel, maar in Zuidoost-Brabant heeft men niet zo snel de neiging om met modder te gooien of alarmfase 1 in te luiden. Intern is men daar bij PSV trots op en dat valt wel te begrijpen. Het moet voor de leiding prettig zijn dat velen niet direct uit de school klappen als het even tegenzit. Voor algemeen directeur Toon Gerbrands geldt bovendien een ongeschreven wet met als strekking ‘lekken is vertrekken’.