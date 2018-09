René Klomp is PSV-fans dankbaar na rotmoment tegen FC Barcelona: 'Grote klasse'

Wat de avond van zijn leven had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie voor hem en heel PSV. Jarenlang voelde voormalig PSV'er René Klomp (44) zich schuldig vanwege een fout tegen FC Barcelona. Een half leven verder blikt hij thuis op de bank in Son en Breugel toch positief terug op een mooie voetbalcarrière. Met zijn jeugdliefde Esther aan zijn zijde, al 26 jaar zijn steun en toeverlaat, mocht Klomp zijn droom waarmaken. ,,Bijna alle jongetjes van zeven of acht jaar willen ooit profvoetballer zijn. Het is prachtig dat ik een jaar of twaalf van mijn leven op die manier mocht invullen."