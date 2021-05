Roger Schmidt bouwt aan een zelfregulerend PSV: ‘Het beste is als een team zelf de cultuur bewaakt’

AZ voert de druk op PSV op en geeft de ploeg van Roger Schmidt maar één keuze

8 mei PSV heeft in de strijd om plek twee geen hulp gekregen van Fortuna Sittard. De Limburgse formatie ging zaterdagavond in Alkmaar weg met een 1-0 nederlaag. In de eerste helft scoorde voormalig PSV'er Albert Gudmundsson vanaf de stip.