Roger Schmidt legt uit waarom hij bij PSV graag kiest voor een middenveld met Sangaré en Gutiérrez

NABESCHOUWINGPSV won zaterdagavond met 5-0 bij Vitesse en dat was na twee nederlagen een broodnodige zege voor de Eindhovense ploeg. Trainer Roger Schmidt kreeg na afloop veel vragen over zijn opstelling, onder meer over het middenveld. Het leek erop dat PSV opnieuw wel vaarde bij het duo dat Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez in die linie vormden. Hij ging ook in de tamelijk spectaculaire terugkeer van Noni Madueke, die nog voorzichtig met zijn lichaam om moet gaan.

Schmidt ging na afloop desgevraagd in op de prestaties van Sangaré en Gutiérrez en legde ook uit waarom hij graag met hen speelt. ,,Je moet altijd kijken naar de samenwerking tussen de verdediging en de centrale middenvelders. Onze defensie controleert in samenwerking met de twee middenvelders de diepte en is in staat om goed naar voren te verdedigen. De verdedigende middenvelders zijn als het ware het fundament van de tactiek. Voetballend zijn ze erg goed, in mijn ogen. Ze maken weinig onnodige fouten en kunnen de bal houden. Ze zijn ook goed in de duels, het winnen van tweede ballen en daarnaast belangrijk bij de restverdediging. Deze centrale posities zijn heel cruciaal en ik kijk ook altijd naar het totaalpakket.”

Veerman gaat nog spelen

Joey Veerman moest op de bank plaatsnemen, maar viel in de tweede helft wel in. ,,We hebben veel goede spelers aan boord en Joey hoort daarbij. Hij gaat zeker nog veel spelen, want we hebben nu veel wedstrijden en bijvoorbeeld donderdag hebben we te maken met drie schorsingen.” Olivier Boscagli, Carlos Vinícius en Ibrahim Sangaré zijn dan uitgesloten van deelname, door gele kaarten die ze in de Europa League-groepsfase kregen.

Madueke kan er wel weer bij zijn. Schmidt is blij dat hij terug is, maar maakte ook een pas op de plaats. ,,Hij is enorm talentvol en dat liet hij afgelopen zomer ook zien. Noni kan ons beter maken tegen topploegen en in wedstrijden op het hoogste niveau belangrijke verschillen maken. Belangrijk is dat hij nu ook in een fase komt dat hij zich lichaam nog beter moet leren kennen. Hij wil altijd doorgaan, maar soms moet hij nog aanvoelen wanneer iets niet op de hoogste intensiteit kan.”