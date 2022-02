Roger Schmidt moet diep in zijn hart teleurgesteld zijn door de manier waarop hij vooral buiten Eindhoven is beoordeeld

De 54-jarige oefenmeester werd buiten Eindhoven vaak met argusogen bekeken, wat ook gevoed is door de nogal gezwollen manier waarop hij bij zijn komst door PSV is neergezet. Ook de PSV-achterban was na anderhalf jaar niet unaniem enthousiast over hem, hoewel de nodige supporters volop vertrouwen in hem hadden en het gevoel kregen dat hij bezig was om voor de lange termijn iets op te bouwen. Schmidt was in praatprogramma's vaak het mikpunt van spot, terwijl journalisten die hem dagelijks aan het werk zagen heel anders oordeelden. Ook bij de vaste volgers was er soms kritiek op zijn werkwijze, maar Schmidt kreeg ook waardering voor de manier waarop hij bij PSV een groep had weten te bouwen. De trainer toonde zich in gesprekken met de directie enorm ambitieus en wilde in alle opzichten vooruit, sneller dan de club op dit moment vanwege financiële redenen soms kan.