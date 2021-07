Roger Schmidt over Marco van Ginkel bij PSV: ‘Hij is het type dat aanvoerder kan zijn’

Opgetogen stapte Roger Schmidt woensdagavond de perszaal binnen. PSV is er nog niet, vindt hij. Maar wat in het Philips Stadion tegen PAOK Saloniki (1-0 zege) werd geboden, dat beviel hem wel.

,,Ik ben content met de prestatie van het team. Er stond kwaliteit op het veld en we hebben in de praktijk kunnen brengen wat we eerder trainden. Het was top dat er fans waren en vandaag heeft ons als team vertrouwen gegeven. De spelers waren verbonden en vonden het fijn om in een grotendeels vol stadion te spelen.”

Of PSV klaar is voor het treffen met Galatasaray van komende week? ,,We moeten klaar zijn. Normaal gesproken hebben we zes weken nodig voor de voorbereiding, maar nu gaat en moet het in een kortere periode. Alle spelers moeten nu in goede conditie zijn.”

Van Ginkel aanvoerder?

Marco van Ginkel was tegen PAOK de aanvoerder van het team. Het zou goed kunnen dat hij dat blijft, maar zeker is het nog niet. ,,Marco deed het goed vandaag”, zei Schmidt. ,,Hij is het type dat een aanvoerder kan zijn. Maar een definitieve beslissing is er nog niet. Volgende week kijken we hoe we het invullen.”

Hij is er nog niet over uit hoe de basis er dan uit komt te zien. ,,Ik ben met deze wedstrijd bezig geweest en heb nu voor deze namen gekozen. Niet helemaal toevallig natuurlijk, dat niet. Volgende week vullen we het opnieuw in en kijken we wat het sterkste elftal wordt.”