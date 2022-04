Roger Schmidt verwijt zijn ploeg na Europese exit niets, behalve het missen van kansen: ‘We speelden een geweldige wedstrijd’

PSV verloor de internationale wedstrijd in de Europa Conference League in de slotfase van de wedstrijd, iets wat de afgelopen twee jaar onder Schmidt vaker is gebeurd. Hij ziet er geen patroon in. ,,Elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal en we hebben zelf kansen gehad om een beter resultaat af te dwingen.”

Team oplappen

Schmidt moet zijn team nu razendsnel zien op te lappen voor de bekerfinale van zondag tegen Ajax. Daarin kan hij mogelijk weer beschikken over Noni Madueke, maar is Olivier Boscagli er niet bij. Linksback Philipp Max is wellicht nog een vraagteken. ,,Hij was helemaal op na zeventig minuten”, zei Schmidt. ,,Philipp was de afgelopen dagen ziek en het was maar de vraag of hij kon spelen. Uiteindelijk is hem dat gelukt en heeft hij het lang volgehouden. Ik kan de hele ploeg niks verwijten, behalve het missen van een aantal kansen.”