Roger Schmidt vindt dat de warming-up voor PSV klaar is: ‘Het gaat vanaf nu om de prijzen’

NABESCHOUWINGPSV won zondag zonder problemen van Fortuna Sittard en wervelde bij vlagen. De tegenstander was zo zwak dat dat ook kon, maar in eerdere wedstrijden tegen tegenstanders uit de onderste regionen worstelde PSV nogal eens. Nu werd het 5-0 en dat was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

,,Het zag er misschien makkelijk uit, maar dat was ook zo omdat we op de goede momenten scoorden”, zei trainer Roger Schmidt na afloop. ,,We waren na de afgelopen Europese week zeker niet bang voor vermoeidheid, maar zagen deze wedstrijd juist als een mogelijkheid om ons voor te bereiden op het stevige schema dat ons nog te wachten staat. We spelen de komende weken tegen FC Twente, Leicester en willen de beker winnen. De grootste uitdaging is om steeds mentaal klaar te zijn en tactisch goed te spelen.”

Dertien duels in korte tijd

Volgens Schmidt voerde PSV het voor de wedstrijd afgesproken plan uitstekend uit. ,,Wat de spelers de laatste weken gedaan hebben, is fantastisch. We hebben dertien wedstrijden gespeeld met pauzes van drie of vier dagen en alle doelen bereikt in de laatste weken. Er komt nu een heel belangrijke fase aan en we zitten zelf in een goede flow, waarin we veel wedstrijden domineren en het ritme kunnen bepalen. De warming-up van het seizoen is geweest, het gaat nu om de prijzen. Ik zeg het gechargeerd, dat weet ik, maar het is wel zo.”

Teamgevoel

PSV wil volgende maand dus voor de prijzen gaan. ,,Als je zoveel mogelijk wilt winnen, moet je altijd alleen volledig op de volgende wedstrijd gefocust zijn. Die is tegen FC Twente. Belangrijk voor ons is dat iedereen echt erbij is, om het maar zo te noemen. Sommige spelers doen het uitstekend als basisspeler en blijven dan staan, maar de invallers geven vaak ook iets extra's. Voor het teamgevoel is het heel belangrijk dat zij dat doen.”

Integreren

Komt de interlandperiode niet slecht uit nu voor PSV, dat goed lijkt te draaien? ,,Voor de internationals is het een uitdaging, maar sommige spelers hebben nu ook even rust. Ik ben blij dat deze rust er is. We proberen ook André Ramalho, Maxi Romero, Richard Ledezma en straks Ryan Thomas weer te integreren. We kunnen nu een aantal dagen trainen met het team en de terugkerende spelers weer in onze groep opnemen.”

Vechten

Met name het schema van Érick Gutiérrez is zwaar, ziet Schmidt. ,,Hij speelt drie interlands in korte tijd en keert pas volgende week vrijdag terug.” Kan hij het weekend daarna wel spelen? ,,Hij kan het. Mexicanen zijn vaak anders, in de goede zin van het woord. Ze kunnen écht vechten.”