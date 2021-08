Roger Schmidt voelt met PSV geen extra druk voor Benfica-thuis: ‘Dit is een prachtige kans waar we voor geknokt hebben’

Trainer Roger Schmidt voelt voor het duel geen enorme hoeveelheid extra druk. ,,Dit is een prachtige kans en we hebben vorig seizoen geknokt om de optie te krijgen om in de Champions League te spelen. We zijn heel erg gefocust om dat te bereiken, vanaf het begin van de voorbereiding. Het zal niet makkelijk worden en we moeten strijden tegen een zeer goede tegenstander. Ik denk dat zowel PSV als Benfica het verdienen om in de Champions League te spelen.”