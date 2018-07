Romero haakt nu volledig aan bij trainingen PSV

Eindelijk lijkt het erop dat de nieuwe spits van PSV binnenkort kan instromen. Een halfjaar geleden kwam hij voor meer dan tien miljoen euro over van het Argentijnse Vélez Sarsfield, maar Romero was door blessures nog niet inzetbaar. Dinsdag deed hij bij de training aan de afsluitende partijvorm mee en was hij volledig belastbaar. Hij zal de fysieke reactie nog even af moeten wachten en de medische staf van PSV zal niet te vroeg victorie kraaien, maar een debuut in de komende oefencampagne lijkt zonder problemen haalbaar.