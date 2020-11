Ronald Waterreus ziet dit seizoen wel perspectief voor PSV: ‘Ze staan er beter voor dan menigeen denkt’

Ronald Waterreus had dolgraag diep in zijn geheugen gegraven om de PSV’ers mee te geven welke ambiance ze morgen in Thessaloniki kunnen verwachten. De 50-jarige ondernemer, analist en columnist stond in 2000 en 2001 in het UEFA Cup-toernooi in een Philips-shirt onder de lat in een vol Toumbastadion, waarvoor de bijvoeglijke naamwoorden kolkend, bruisend en kokend uitgevonden lijken te zijn. Nu even niet. Ook de bloedfanatieke achterban van PAOK Saloniki moet tijdens het duel met PSV van morgenavond alle emoties thuis zien te beteugelen. Tijdens oefenpotjes jagen de Grieken er normaal gesproken al een partij vuurwerk doorheen waarmee een behoorlijke stad nieuwjaar kan vieren, laat staan in een Europese wedstrijd. Het zal buiten het stadion moeten, omdat publiek ook in dit Europa League-duel persona non grata is. Thessaloniki is zelfs officieel in lockdown.