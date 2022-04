Ruud van Nistelrooij hoopt dat Maxi Romero fit blijft: ‘Hij kan dit seizoen echt nog van waarde zijn voor PSV’

NABESCHOUWINGJong PSV-coach Ruud van Nistelrooij zag zijn ploeg maandagavond met 2-2 gelijkspelen tegen FC Volendam en was tevreden over de beloftenformatie. ,,We hebben dit punt verdiend en ik kan leven met deze uitslag. Bijna hadden we nog de derde gemaakt.”

Maxi Romero was de grote man bij Jong PSV, met twee goals. Hij kon 88 minuten spelen en was met die treffers enorm belangrijk voor het wedstrijdverloop. De eerste goal verdiende hij na een goede loopactie, waarbij twee centrale verdedigers van FC Volendam werden geklopt. Keeper Filip Stankovic greep Romero bij de benen, waarna hij een penalty verdiende. Die benutte de Argentijn feilloos. Na rust scoorde hij nogmaals, nu via een fraai stiftje.

Ledezma

Van Nistelrooij had het vanaf de kant met genoegen aanschouwd. ,,Het is voor hem zo te hopen dat hij nu fit blijft”, zei de trainer. ,,Het is net als Richard Ledezma een ontzettend fijne speler om bij de groep te hebben. Dit zijn jongens die Jong PSV niet als een moetje zien, maar er volle bak voor gaan. Ze stralen uit dat ze het heerlijk vinden om bij ons te komen voetballen en onze spelers trekken zich aan hen op. Voor hen zijn dit hele waardevolle minuten, om misschien nog een rol bij het eerste elftal te kunnen spelen.”

Veerkracht

De coach van Jong PSV denkt dat Romero het zeker in zich heeft om nog iets beslissends te kunnen doen. ,,Dat hebben we eerder dit seizoen ook kunnen zien. Het belangrijkste is dat het nu lukt om de blessures buiten te houden. Hij heeft een enorme veerkracht getoond, want het is niet makkelijk uit welke situatie hij komt. Elke keer weer revalideren, dan weer spelen en weer geblesseerd raken. Vier jaar is hij nu hier en hij laat zien uit het goede hout gesneden te zijn. Nu hoop ik dat het hem lukt om een lange periode te kunnen spelen.”

Over de plannen voor volgend seizoen kon Van Nistelrooij logischerwijs nog niks zeggen. Pas na het seizoen wordt duidelijk of hij voor Romero ook als trainer van PSV 1 een rol ziet weggelegd bij de A-selectie. Hij overlegt daarover met technisch manager en eindverantwoordelijke John de Jong.

