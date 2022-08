Ruud van Nistelrooij is na een intens voetbalgevecht van PSV dolgelukkig: ‘Dit is niet alleen mazzel’

PSV heeft aan de bal onvoldoende rust gehad tegen AS Monaco, zag Van Nistelrooij. ,,Je zag zeker in de eerste helft dat we een aantal keren balbezit hadden en een paar keer door konden spelen, maar dat deden we niet. We konden niet tot in de eindfase komen en de tegenstander open spelen. Dat was door slordigheden in onze passing. Je bent als trainer dan constant bezig om de wedstrijd nog te beïnvloeden. Ik ben dan wel gewoon mezelf, maar natuurlijk ben je dan ook weleens met de arbiter bezig. Je bent continu bezig om de wedstrijd nog te doen kantelen. We hadden een noodscenario met drie verdedigers en toen ging de bal er alsnog in, waarna het opnieuw schakelen was. De derde goals was daarna echt heel goed uitgespeeld.”