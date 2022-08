Ruud van Nistelrooij verwacht typische Britse atmosfeer bij Rangers-PSV: ‘Veel tempo en snelheid’

Ruud van Nistel­rooij wil nog even nagenieten en hoopt dinsdag met PSV spaarrente te innen

PSV-FC Emmen was voor de Eindhovenaren een bijna ideale aanloop voor de Eindhovenaren richting het Champions League-duel met AS Monaco van dinsdag. Trainer Ruud van Nistelrooij beaamde dat, maar hield een nare smaak over van de tegengoal en een fase na rust. ,,Met het vele wisselen werd het wat onrustig. Je hoopt voor een vol stadions nog een paar goals meer te maken, maar we moeten ook respect hebben voor FC Emmen dat bleef voetballen.”

6 augustus