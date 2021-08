Ruud van Nistelrooy boekt eerste zege als coach in betaald voetbal in thriller tussen Jong PSV en FC Eindhoven

FC Eindhoven kwam terug tot 3-2 en leek een punt te gaan grijpen, maar Jong PSV hield stand en zo kon trainer Ruud van Nistelrooy zijn eerste zege als coach in het betaald voetbal boeken. ,,Veel jongens hebben hier vanavond opnieuw enorm veel ervaring opgedaan en nu trekken we wel het resultaat over de streep. Het spelbeeld golfde op en neer, er is van alles gebeurd in de wedstrijd. Uiteindelijk zijn dit soort wedstrijden gewoon een gouden concept voor hen”, zei Van Nistelrooy over de deelname van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.