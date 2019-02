Sainsbury zorgt voor hilariteit op De Herdgang: PSV-verdediger vergeet broek aan te doen

PSV zet jacht op smetteloos thuissei­zoen voort

3 februari PSV is er nog nooit in geslaagd om in een seizoen alle thuiswedstrijden in de eredivisie te winnen en kan zondagmiddag tegen Fortuna Sittard proberen om de jacht op die statistiek door te zetten. Tot nu toe is in dit voetbaljaar in eigen huis sprake van een smetteloze reeks in de nationale competitie.