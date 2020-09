Sangaré moet massief PSV-motorblok worden: ‘PSV schakelde het snelst van iedereen’

Unnerstall richt zich op kampioen worden met PSV en steunt Yvon Mvogo

22 september Lars Unnerstall heeft zich na zijn ‘degradatie’ van eerste naar tweede keeper bij PSV dinsdag uitgesproken in De Limburger. De voormalig VVV-keeper nam eind vorig jaar de rol van Jeroen Zoet bij PSV over en probeerde in de voorbereiding opnieuw om eerste goalie van de Eindhovense club te worden.