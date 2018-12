Schaduwschutter Pereiro blijft hard trainen na teleurstelling: ‘We laten samen zien hoe het moet’

De Uruguyaanse international herstelde zich daarna door nog geen minuut later een voorzet van José Angelino in de kruising te koppen. Het was al de vijfde eredivisie-assist voor de gevaarlijke Spanjaard en de achtste goal voor Pereiro in de eredivisie. Daarmee is hij een van de belangrijkste schaduwschutters van PSV. Hij kreeg afgelopen week een teleurstelling te verwerken, nadat hij in de thuiswedstrijd tegen Excelsior uit de basis verdween. Érick Gutiérrez kreeg de voorkeur van trainer Mark van Bommel. ,,Ik blijf hard werken op de training”, zei Pereiro er na afloop van het door PSV met 0-4 gewonnen duel in Almelo over. ,,Elke speler wil graag in de basis staan. Ik ga er alles aan doen om weer terug te komen. Vandaag hebben we samen na de teleurstelling van de gemiste penalty meteen laten zien hoe het moet. Ik ben natuurlijk blij met mijn goal en ook voor het team. We hebben elke goal nodig.”