Schieten in plaats van drentelen loont voor PSV

Een uitwedstrijd winnen was dit jaar te vaak veel gevraagd voor PSV en een duel op vreemde bodem eenvoudig in Eindhovens voordeel beslissen al helemaal. Gisteravond had de ploeg na een doordeweekse miskleun weinig problemen om in Almelo snel te scoren. Dankzij een fraai afstandsschot van Steven Bergwijn stond de 0-1 al in de beginfase op het bord en kon PSV proberen om te ‘ontploffen’, waarop de technische staf hoopte.