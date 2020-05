Schmidt en oud-spelers doen beroep op PSV-supporters bij verkoop seizoenkaarten

Nu zeer waarschijnlijk nog een tijd zonder publiek gespeeld moet worden, is er voor het eerst in decennia geen zekerheid dat zomaar even 26.000 of 27.000 jaarabonnementen aan de man worden gebracht. PSV had de afgelopen jaren zelfs een wachtlijst voor seizoenkaarthouders, omdat de club altijd een aantal stoelen voor de losse verkoop achterhield. Nu is er een strop, waarbij iedereen bij PSV hoopt op beperkt inkomensverlies.