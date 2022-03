Schmidt is in Utrecht blij met PSV: ‘Het was fantastisch hoe de spelers gevochten hebben’

NABESCHOUWINGPSV-trainer Roger Schmidt kreeg zondag in Utrecht het verjaardagscadeau dat hij zich had gewenst. PSV pakte met een 1-0 overwinning drie punten en houdt druk op Ajax in een fase dat de wedstrijden elkaar in hoog tempo opvolgen. ,,Het was fantastisch wat mijn spelers hebben laten zien. Ze hebben enorm gevochten”, zei de 55 jaar geworden Schmidt in De Galgenwaard.

,,Ik ben heel blij met de focus en discipline die we hebben laten zien. Ik weet hoe lastig het is om zoveel wedstrijden op rij te spelen en als je maar een goal voorstaat, is het niet altijd makkelijk. We hebben op momenten ook goed voetbal laten zien, terwijl dit veld ook gewoon slecht was. Een keer raken is dan heel lastig en dan wordt het een vechtwedstrijd.”

Zahavi

Eran Zahavi maakte de winnende goal en na veel kritiek lijkt de spits het neusje voor de goal weer opgezet te hebben. ,,Het is geen verrassing dat Eran kan scoren”, zei Schmidt erover. ,,Dat heeft hij zijn hele carrière laten zien. Hij werkt altijd hard voor de ploeg en geeft niet op. Na een blessure lag hij er een tijd uit en dan moet je weer je ritme vinden.”

Drommel

Daarnaast was Joël Drommel belangrijk voor PSV, met een paar goede reddingen. ,,Wij hebben een goede keeper nodig”, vond Schmidt. ,,Zonder kun je geen prijs winnen. Donderdag (tegen FC Kopenhagen, red.) had Joël niet zijn beste dag en er waren te veel ups en downs. Vandaag was het heel goed. Hij was dapper en ook niet té. In totaliteit was het goed. Als keeper heb je clean sheets nodig en dan doe je vertrouwen op. Hij heeft nu 44 wedstrijden gespeeld in acht maanden en dat is een totaal nieuwe situatie voor hem. Er zit zeker potentie in hem voor de toekomst van PSV. Dit seizoen doet hij zoveel ervaring op en het is aan hem om het vanaf nu te laten zien.”

Geen blessures

Schmidt dacht niet dat PSV blessures aan het duel met FC Utrecht heeft overgehouden. ,,Noni (Madueke, red.) had in de warming up wat problemen, maar het is niks ernstigs. We vonden het beter hem vandaag een keer aan de kant te houden. Joey (Veerman, red.) kwam erin omdat Mario wat problemen had in de rust. Ook dat is niet ernstig.”